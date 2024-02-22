Спорт 22 февраля 2024, 17:18 Физкульт-привет. Москва возродит парады атлетов В Россию вернутся парады атлетов на Красной площади Парад физкультурников на Красной площади / РИА «Новости»

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В России будут снова будут проводить парады физкультурников на Красной площади. В 2024 году в шествии поучаствуют тысячи спортсменов, в том числе «звезды». Об истории спортивных парадов и зачем они нужны — в материале «360».

Парад физкультурников пройдет в Москве

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил Telegram-каналу SHOT, что первый физкультурный парад состоится на Красной площади уже в этом году. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о возрождении этих спортивных мероприятий.

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Праздник пройдет в августе — скорее всего, в первые выходные месяца. В нем примут участие примерно 10 тысяч человек, в том числе чемпионы различных видов спорта. Для зрителей парад будет бесплатным.

Последний парад физкультурников в СССР прошел тоже летом, ровно 70 лет назад.

История парадов физкультурников

Первый парад физкультурников провели на Красной площади 25 мая 1919 года. Это было самое масштабное мероприятие того времени. Участниками шествия стали отряды Всевобуча (так называлась программа «всеобщего военного обучения советской молодежи и взрослых»).

Советские власти довольно мудро делали ставку на физическую подготовку. Еще полыхала Гражданская война, молодое государство нуждалось в сильной армии. Идея парадов понравилась, и скоро такие же мероприятия стали проводить в других советских городах.

День физкультурника в Баку, 20-е годы XX века / Викимедиа

Но главное, самое масштабное и зрелищное шествие проходило, конечно, в Москве. К нему тщательно готовились, привлекая лучших режиссеров и художников. Одним из них был главный художник Большого театра Федор Федоровский — именно он выступил автором рубиновых звезд на кремлевских башнях.

Людям наглядно демонстрировали тех самых красивых и спортивных строителей коммунизма, которые создают новую жизнь. Физкультурники выстраивали живые пирамиды, гимнасты, атлеты, мотоциклисты демонстрировали свое мастерство. Участники танцевали народные танцы, пели песни. И все это в гарнире из развевающихся алых знамен.

Начиная с 1931-го парады проводили ежегодно. Тогда же появился спортивный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», в который включали не только спортивные, но и военно-прикладные нормативы. Получить значок ГТО было очень престижно, и к 1941 году такие знаки отличия блистали на груди у более чем шести миллионов человек.

С 1936 года в московских спортивных парадах начали участвовать атлеты всех союзных республик. Кстати, тогда же впервые прозвучал лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». В 1939-м праздник стали приурочивать ко Дню физкультурника, который отмечают 12 августа.

Последний парад

Первый послевоенный парад физкультурников, посвященный Победе над фашистской Германией, состоялся 12 августа 1945 года. Среди почетных гостей были маршал Советского Союза Георгий Жуков и американцы: генерал Дуайт Эйзенхауэр и посол Соединенных Штатов в СССР Уильям Аверелл Гарриман.

Тогда в празднике приняли участие 25 тысяч человек из всех союзных республик. Однако это шествие на Красной площади стало последним. В следующем году спортсмены собирались уже на стадионе «Динамо», а после 1954-го парады как самостоятельное мероприятие вообще отменили.

Благодаря кинохронике сегодня можно увидеть, как выглядели шествия спортсменов в СССР. Мероприятие, которое прошло 24 июня 1938 года, запечатлел в своей документальной ленте «Физкультурный парад» режиссер Григорий Александров — автор картин «Цирк», «Веселые ребята», «Волга-Волга» и «Весна».

Московский физкультурный парад 18 июля 1939 года показал в фильме «Цветущая юность» режиссер Александр Медведкин. А его коллега Василий Беляев снял документальную ленту «Всесоюзный парад физкультурников 12 августа 1945 года».