Общество 20 марта 2024, 14:57 Более девяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве Шойгу: в параде Победы на Красной площади поучаствуют более 9 тысяч человек Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Свыше девяти тысяч человек поучаствуют в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил», — рассказал он.

Глава Минобороны уточнил, что в состав пешей колонны войдут полки, батальоны, расчеты участников спецоперации, нахимовского, кадетского и суворовских училищ, а также роты по видам и родам войск вооруженных сил. Также в параде примут участие юнармейцы, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр.

Перед Днем Победы 2023 года ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья записали пожелания бойцам, исполняющим долг в зоне спецоперации. Им пожелали крепкого здоровья и силы духа.