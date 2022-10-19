Эксклюзив 19 октября 2022, 18:43 «Полетать с ним не успели». Худрук Московского театра сатиры Газаров — о Давиде Кеосаяне Худрук Московского театра сатиры Газаров поделился воспоминаниями об умершем Кеосаяне Telegram-канал Маргариты Симоньян

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Актер, кинорежиссер и продюсер Давид Кеосаян был «душевным, светлейшим человеком», рассказал «360» его коллега, худрук Московского академического театра сатиры и Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров. О смерти Кеосаяна он узнал от журналистов.

«Это очень неожиданно. Он был хорошим, серьезным, сердечным человеком», — признался Газаров.

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Он принес соболезнования родным умершего.

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«Он всегда оставался у меня в памяти таким позитивным. Полетать не успел с ним, заманивал он меня в самолет… Очень жалко», — посетовал Сергей Газаров.

Он также упомянул, что «знал о проблеме, которая есть» у Кеосаяна, однако продолжать эту тему не стал.

Причина смерти 61-летнего кинорежиссера не сообщается. Известно, что он скончался сегодня.

Давид Кеосаян, брат Тиграна Кеосаяна, был продюсером таких известных картин, как «Бедная Саша», «Президент и его внучка», сериала «Марш Турецкого».