Общество 19 октября 2022, 17:14 Скончался брат Тиграна Кеосаяна — Давид Главный редактор RT Симоньян сообщила о смерти брата своего мужа Тиграна Кеосаяна kinopoisk

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Скончался Давид Кеосаян — брат режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор телеканала RT и жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей. „Джана, нельзя узурпировать ветер!“ — говорил наш Брат, наш Друг, родной наш Давид», — написала она.

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Причина смерти не указана, журналистка сообщила, что он скончался сегодня. Ему был 61 год.

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Давид Кеосаян — советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он спродюсировал такие картины как «Бедная Саша», «Президент и его внучка», сериал «Марш Турецкого» и многие другие. У него осталась дочь Лаура Кеосаян, актриса.