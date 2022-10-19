Лаура Кеосаян подтвердила смерть отца | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 17:50 Лаура Кеосаян подтвердила смерть отца Актриса Лаура Кеосаян подтвердила смерть отца — Давида Кеосаяна

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Актриса Лаура Кеосаян подтвердила «360» смерть отца — режиссера и продюсера Давида Кеосаяна, брата актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. О его кончине сообщила жена Тиграна Маргарита Симоньян ранее этим днем.

«Я сейчас не готова. Спасибо большое [за соболезнования]», — сказала Лаура.

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Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что «не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей».

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Давид Кеосаян — советский и российский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Он спродюсировал такие фильмы как «Бедная Саша», «Президент и его внучка», сериал «Марш Турецкого» и другие. Ему был 61 год. Причину смерти пока не называли.