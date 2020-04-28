ФСИН раскрыла данные о коронавирусе в российских тюрьмах

Коронавирусную инфекцию нашли у 271 работника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Также болезнь подтвердили у 40 заключенных.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

Всего медики провели 18 728 лабораторных исследований на выявление коронавируса. Тесты проводили в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. В ведомстве подчеркнули, что среди инфицированных нет пациентов с тяжелой формой болезни.

За последние сутки тест на коронавирус оказался положительным у 6411 человек. Общее число инфицированных составило 93 558 пациентов. В мире эта отметка перевалила за три миллиона человек. Скончались 212 тысяч пациентов из разных стран, вылечились — 934 тысячи.

По всему миру власти принимают меры по борьбе с пандемией. Закрыты границы, отели, отменены рейсы и объявлен режим самоизоляции. Различные ограничения связаны с особенностями эпидемиологической ситуации в каждой стране.