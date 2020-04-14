Ключевые ведомства России получили миллиарды на борьбу с COVID-19

Из резервного фонда правительства России выделили более трех миллиардов рублей на помощь людям с коронавирусной инфекцией. Деньги получат ключевые ведомства страны.

В постановлении правительства, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, значится, что средства получат Минобороны (2,3 миллиарда рублей), Росгвардия (21,8 миллиона), ФМБА (284,4 миллиона), ФСБ (120,7 миллиона), ФСИН (223,4 миллиона) и Управделами президента (194,8 миллиона рублей).

Средства предназначены для двух целей: во-первых, чтобы выплачивать их за выполнение особо важных работ медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусом; во-вторых, чтобы соответствующие ведомства контролировали потоки денег и не допускали нецелевого их использования.

Правительство помогает и подмосковным врачам. Кабмин выделил более 360 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам Московской области, борющимся с COVID-19. При этом ранее на помощь всем медикам России направили 50 миллиардов рублей.