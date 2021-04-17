ФСБ опубликовала фото задержанного в Петербурге украинского консула

Федеральная служба безопасности показала фото задержанного в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка, сообщило РИА «Новости». Дипломат был задержан с поличным при получении секретной информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

Спецоперация по задержанию Сосонюка прошла 16 апреля.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», — подчеркнули в силовом ведомстве.

В отношении дипломата будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Летом прошлого года в Курской области ФСБ задержала начальника районного отдела полиции в Курской области. Его заподозрили в госизмене и работе на Службу безопасности Украины.