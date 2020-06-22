Украинского шпиона задержали в Курской области. Он был начальником отдела полиции

ФСБ задержала начальника районного отдела полиции в Курской области. Его заподозрили в госизмене и работе на Службу безопасности Украины.

По данным ЦОС ФСБ России, речь идет о 39-летнем подполковнике полиции Борзенкове Дмитрии Александровиче. Об этом сообщило РИА «Новости».

Его задержали в рамках расследуемого уголовного дела о госизмене. По информации ведомства, Борзенков собирал для СБУ сведения, которые являются государственной тайной. Ведется следствие. Другие подробности дела пока не известны.

ТАСС написал, что мужчина является врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области.

Ранее стало известно, что ФСБ провела обыски в управлении лесами Алтайского края. Начальника ведомства, а также руководителя отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству подозревают в превышении должностных полномочий. Судя по всему, речь идет о Владимире Черных и Наталье Стычинской.