Украинского консула задержали в Петербурге за получение секретной информации

Украинский консул Александр Сосонюк задержан в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера. Данные ему передал россиянин, сообщили в ЦОС ФСБ.

По сведениям силового ведомства, эта деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.

«Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — приводит ТАСС текст сообщения ФСБ.

В ведомстве отметили, что действия Сосонюка «несовместимы со статусом дипломатического работника». К нему применят меры в соответствии с нормами международного права.

В марте силовики задержали россиянина, который вел разведывательно-подрывную деятельность в пользу спецслужб Украины. В его машине нашли самодельную бомбу.