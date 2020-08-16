Французскую ракету Vega запустят в космос в начале сентября

Ракету Vega запустят 1 сентября с космодрома Куру — он находится во Французской Гвиане. Представители компании Arianespace отмечают особую важность запуска ракеты.

Стефан Исраэль отметил, что запуск ракеты несколько раз переносили из-за погодных условий. Ракету Vega запустят с космодрома Куру с 53 микро- и наноспутниками на борту. Этот запуск должен подтвердить возможность отправлять на орбиту малые космические аппараты. В интервью отмечается, что общая масса всех летательных аппаратов — 150 килограмм.

Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль выложил на YouTube-канале компании свое интервью, в котором рассказывает про ракету и ее важную миссию.

Ранее стало известно, что в апреле 2021 года российские ученые запустят к Международной космической станции космический модуль «Наука».

В начале а августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна каждый год отправлять на Луну автоматические космические аппараты, чтобы отработать технологии успешной посадки перед отправкой экспедиции. К 2030 году Роскосмос планирует отправить на Луну российского космонавта.