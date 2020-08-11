Космический модуль «Наука» отправили из Москвы на Байконур
А пока специалисты Байконура проведут очередные испытания нового модуля. Также они подготовят его к пуску на тяжелом «Протоне-М», сообщили представители Роскосмоса в своем официальном аккаунте в Twitter.
Этап подготовки к запуску модуля займет девять месяцев, в него войдут электроиспытания, обеспечение микробиологической защиты, заправка и другие процессы.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил о том, что в модуле «Наука» могут находиться шесть человек: он способен вырабатывать для них кислород. Кроме того, умное устройство может регенерировать воду из урины. «Наука» привезет российским космонавтам второй туалет, дополнительную каюту, а также манипулятор ERA. Его изготовили европейские специалисты для обеспечения работ снаружи без выхода в открытый космос.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил о том, что нужно ежегодно проводить запуски на Луну, чтобы добиться лучшей технологии успешной посадки корабля при отправке к спутнику Земли экспедиции.