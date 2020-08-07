Рогозин заявил, что проводить запуски на Луну нужно ежегодно
«Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну», — привело РИА «Новости» слова Рогозина.
Он добавил, что если прекратить запуски в 2025-м, то не будет никаких гарантий, что специалисты будут способны обеспечить удачную посадку экипажа в 2030 году.
Роскосмос осенью 2021 года планирует отправить «Луну-25» к естественному спутнику Земли. Этот межпланетный посадочный аппарат станет первым в современной истории страны. На лунную поверхность устройство опустится через десять суток после взлета. «Луна-25» изучит грунт, а затем доставит его на Землю.
В 2030 году Роскосмос рассчитывает отправить на Луну первого российского космонавта. Ранее стало известно, что российская компания и и американская Space Adventures готовятся в 2021 году отправить на МКС двух космических туристов.