Рогозин заявил, что проводить запуски на Луну нужно ежегодно

Россия должна каждый год отправлять на Луну автоматические космические аппараты. Это необходимо для отработки технологий успешной посадки перед отправкой экспедиции, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну», — привело РИА «Новости» слова Рогозина.

Он добавил, что если прекратить запуски в 2025-м, то не будет никаких гарантий, что специалисты будут способны обеспечить удачную посадку экипажа в 2030 году.

Роскосмос осенью 2021 года планирует отправить «Луну-25» к естественному спутнику Земли. Этот межпланетный посадочный аппарат станет первым в современной истории страны. На лунную поверхность устройство опустится через десять суток после взлета. «Луна-25» изучит грунт, а затем доставит его на Землю.

В 2030 году Роскосмос рассчитывает отправить на Луну первого российского космонавта. Ранее стало известно, что российская компания и и американская Space Adventures готовятся в 2021 году отправить на МКС двух космических туристов.