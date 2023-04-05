Общество 05 апреля 2023, 13:48 Володин допустил принятие закона о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля Спикер Володин: ГД может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля flickr

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Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля. Об этом на пленарном заседании в среду заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, депутаты готовят закон в срочном порядке. Он добавил, что запрет будет распространяться не только на никотиносодержащие вейпы, но и на всю линейку аналогичных устройств.

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за полный запрет продажи вейпов и их ввоз в страну. Инициативу по запрету вейпов также поддержали жители России в возрасте от 35 до 44 лет (73%), сторонников запрета меньше среди опрошенных моложе 34 лет (59%). Против высказались лишь 13% опрошенных, они мотивировали свой ответ опасением, что из-за запрета вейпов возможен возврат людей к обычным сигаретам.