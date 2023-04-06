Подмосковье 06 апреля 2023, 13:34 Подмосковный врач назвал признаки курения вейпов у детей Unsplash

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Вейпы и электронные сигареты имеют широкое распространение и вредной привычке часто подвержены несовершеннолетние. Главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как родителям понять, что ребенок курит.

«Внимательный родитель должен насторожиться, если от одежды ребенка или в комнате сильно пахнет выпечкой, ягодами, фруктами, шоколадом — такие запахи дают химические ароматизаторы. На одежде могут появляться жирные пятна, которые тоже пахнут отдушками», — рассказал Холдин.

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«Дети, которые начали курить вейпы или электронные сигареты, со временем в несколько раз чаще переходят на обычные сигареты. Поэтому запрет вейпов будет огромным шагом к оздоровлению нашего населения и отказу от курения», — добавил психиатр-нарколог.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.