06 апреля 2023, 13:34
Подмосковный врач назвал признаки курения вейпов у детей
Вейпы и электронные сигареты имеют широкое распространение и вредной привычке часто подвержены несовершеннолетние. Главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как родителям понять, что ребенок курит.
«Внимательный родитель должен насторожиться, если от одежды ребенка или в комнате сильно пахнет выпечкой, ягодами, фруктами, шоколадом — такие запахи дают химические ароматизаторы. На одежде могут появляться жирные пятна, которые тоже пахнут отдушками», — рассказал Холдин.Меняется и поведение ребенка. Из-за вейпов могут появиться сонливость, упадок сил или, наоборот, излишняя суетливость. Ребенок может стать скрытным и замкнутым. Чтобы родители не узнали о зависимости, нередко школьники начинают прятать своих друзей.
Реклама
«Дети, которые начали курить вейпы или электронные сигареты, со временем в несколько раз чаще переходят на обычные сигареты. Поэтому запрет вейпов будет огромным шагом к оздоровлению нашего населения и отказу от курения», — добавил психиатр-нарколог.
Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.
Дети
Здравоохранение
Реклама
Реклама