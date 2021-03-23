ФНС изъяла с налогоплательщиков долгов почти на 1 трлн рублей за 2020 год

В прошлом году налоговая принудительно взыскала с неплательщиков в бюджет 930 миллиардов рублей. Однако общая сумма задолженности по налогам и сборам возросла на 1,5%. Эксперты полагают, что изъять большие суммы ФНС помешала пандемия.

На рост суммы задолженности существенное влияние оказал мораторий на применение налоговыми органами мер принудительного взыскания и возбуждение процедур банкротства, сообщила газета «Известия».

В результате задолженность по налогам и страховым взносам среди компаний и физлиц, которые находились на стадии банкротства, по итогам прошлого года составила 552 миллиарда рублей.

Член адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Никита Болтинский отметил, что эффективность работы налоговой службы оценивается с помощью финансового коэффициента DTI. По данным Минфина, показатель составляет 6,5%. В таком случае действия ФНС можно назвать эффективными.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, всего в бюджетную систему страны в 2020 году поступило 38 триллионов рублей. Но и сумма недопоступлений от банкротящихся организаций тоже довольно крупная — полтриллиона.