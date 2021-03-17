Налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне

С 17 марта российские налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне. Банковские организации по их запросу должны предоставлять в течение трех дней копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договора на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

В Федеральной налоговой службе успокоили добросовестных россиян, нововведения затронут лишь правонарушителей. Расширенный доступ к банковской тайне позволит бороться со схемами ухода от налогов.

«ФНС России особо подчеркивает, что закон не предусматривают непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас — только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ», — рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Эксперты в беседе с агентством отметили, что нововведение не заставит отказаться россиян от безналичных расчетов. Старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин предположил, что расширение доступа к банковской тайне должно пугать только недобросовестных граждан.