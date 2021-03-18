Официально: Зарубежные IT-компании обяжут открыть представительство в России

Правительство вместе с комитетом Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, по которому зарубежные интернет-компании обяжут открыть представительство в России. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель комитета Александр Хинштейн.

Он отметил, что это позволит выстраивать эффективный диалог в случае возникновения спорных ситуаций. В качестве примера он привел историю с Twitter, над которым повисла угроза блокировки после невыполнения требований Роскомнадзора по удалению деструктивного контента.

«В этом смысле мы вырабатываем единый подход. Наша задача — соответствующий законопроект подготовить и в весеннюю сессию внести его на рассмотрение Госдумы», — рассказал Хинштейн.

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что инициатива об открытии дочерних компаний иностранных интернет-гигантов содержится в плане поддержки IT-отрасли, который сейчас проходит согласование в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Компании обяжут создать в России дочерние структуры или просто открыть представительства, которые будут платить налоги с дохода на рекламу. Зарубежным социальным сетям и игровым сервисам предложат вариант «цифровой резиденции». Они могут дистанционно зарегистрироваться на портале ФНС.

Такую практику в России планируют внедрить до конца года. Ответственными за ее работу станут Минцифры, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и ФСБ.

Инициатива готовится по поручению президента Владимира Путина. В конце прошлого года он поручил до 1 августа разработать дополнительные требования к иностранным интернет-компаниям, в том числе по открытию их представительства в России.

Роскомнадзор с начала марта замедлил работу Twitter в России. В ведомстве пояснили, что социальная сеть не удалила более трех тысяч сообщений с противоправным контентом. Также в Роскомнадзоре не исключили, что эту практику распространят и на другие иностранные площадки, если они нарушат российское законодательство.