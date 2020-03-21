Фитнес-клубы и аквапарки обязали закрыть в Москве

Теперь жители столицы не смогут посещать не только массовые мероприятия, но и ходить на фитнес. Роспотребнадзор обязал прекратить работу фитнес-центров, аквапарков и других спортивных учреждений.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей», — сказано в сообщении пресс-службы столичного управления Роспотребнадзора.

Такие меры вводятся, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса в городе. Владельцы учреждений должны проинформировать ведомство о выполнении требований. Если предписания будут проигнорированы, то руководству грозит наказание по административному кодексу.

Ранее стало известно, что из-за пандемии в Москве стали массово закрываться кинотеатры. Кроме того, ограничено проведение проведение массовых мероприятий. По стране закрылись театры, музеи, филармонии и выставочные залы.

По данным на 21 марта, в России зафиксировано 306 случаев заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось 16 пациентов.