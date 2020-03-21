Кинотеатры начали массово закрываться в России из-за пандемии

Коронавирус внес свои коррективы в работу российских киносетей. Из-за эпидемии начали массово закрываться кинотеатры.

Как сообщил «Ведомостям» представитель объединенной киносети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино», руководство закрыло 22 из 77 своих комплексов. Речь идет о кинотеатрах в Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже и Набережных Челнах. С 20 марта не работают залы в торговых центрах «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» в Подмосковье и московском «Мега Теплый Стан».

Генеральный директор второй по размеру киносети в России «Премьер-зал» Владимир Петелин рассказал о закрытии 125 кинотеатров из 494. Компания «Каро» закрыла 13 из 30 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Продажи билетов в кино сильно упали, так как люди сейчас сами предпочитают лишний раз не выходить из дома.

Из-за пандемии коронавируса во всей России действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. По стране закрылись театры, музеи, филармонии и выставочные залы. До 10 апреля приостановили национальные чемпионаты по футболу, хоккею и баскетболу. Работодатели отправляют сотрудников по домам. Школьники после каникул продолжат учебу дистанционно. По последним данным, коронавирусом в России заразились 306 человек.