FIFA и UEFA отстранили сборную России от международных соревнований

FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. В стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 национальная команда не сыграет, а значит пропустит и мировое первенство в Катаре.

«Вслед за первоначальными решениями, принятыми Советом FIFA и Исполкомом UEFA, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня структуры приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубы, будут отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA и UEFA», — говорится в совместном заявлении организаций, которое приведено на сайте UEFA.

В нем также отмечено, что футбол «полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине».

Президенты организаций, как сказано в совместном заявлении, выражают надежду на то, что ситуация на Украине в кратчайшие сроки станет значительно лучше, «чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми».

Решение действительно «до дальнейшего уведомления».

В этот же день UEFA приняла решение о прекращении партнерства с «Газпромом» во всех турнирах. Об этом сообщил Sport24.ru со ссылкой на заявление пресс-службы организации.

Это решение касается всех соглашений, в числе которых и соглашения по Лиге чемпионов, национальных турниров под эгидой UEFA и Евро-2024.