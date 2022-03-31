FIFА сделала русский своим официальным языком

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила русский язык как официальный. Такое решение приняли на конгрессе организации, проходящем в Дохе.

За такое решение высказались 187 членов-ассоциаций, против — четыре. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что руководство FIFА выдвинуло идею добавить в список официальных языков русский, арабский и португальский. В организации объяснили, что таким образом хотят способствовать «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».

По уставу Международной федерации футбола официальными в данный момент считаются английский, французский, испанский и немецкий.

Недавно стало известно, что FIFA показала официальный мяч Чемпионата мира — 2022. Мундиаль состоится в Катаре.

Первенство пройдет с 21 ноября по 2 декабря.