Федерация спортивной борьбы РФ поддержит тренера Алиева, спасшего 6 человек в Москве

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) обязательно окажет поддержку тренеру из Дагестана Арсланбеку Алиеву, который героически спас шесть человек из горящего автомобиля в центре Москвы. Об этом «360» сообщил борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

«Большое счастье, что этот человек, помимо прочего, является учителем. И я уверен, что своими качествами он делится не только со своими родными детьми, но и с теми ребятами, чьи судьбы ему доверили родители. Большинство из них эти качества будут перенимать. Однозначно Федерация спортивной борьбы России его поддержит. Мы уже разговаривали об этом с первым вице-президентом нашей федерации», — сказал Мамиашвили.

Алиев работает старшим тренером юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе. О его героическом поступке сегодня сообщили в Минспорта республики. По словам тренера, утром он услышал непонятный хлопок и сразу побежал на место аварии.

«Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров, невзирая на огонь и запреты спасателей», — объяснил спортсмен.

Алиев имеет звание мастера спорта России международного класса, является медалистом чемпионатов России, обладателем Кубка мира.

Член Общественной палаты Дагестана Абсалитдин Мурзаев сообщил ранее, что тренера могут представить к награде.

«Автомобиль в любое время мог взорваться. <…> Это яркий пример, на котором нужно воспитывать. Это демонстрация общегражданской идентичности. С дагестанцами можно и нужно дружить», — подчеркнул он.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Жертвами аварии стали два человека — водитель иномарки и девушка, еще шесть пассажиров доставили в больницу.