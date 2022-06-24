Тренер юношеской сборной Дагестана спас шесть человек из горящего Mercedes в Москве

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас шесть человек из автомобиля на Зубовском бульваре в Москве. Иномарка влетела в стену здания, после чего загорелась. Об этом сообщили в Минспорта республики.

«Под утро услышал хлопок и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров, невзирая на огонь и запреты спасателей», — сообщил Алиев.

Тренер поступил как настоящий герой. На место аварии оперативно прибыли машины скорой. Медики оказали помощь пассажирам иномарки, которых вытащил спортсмен.

Алиев — мастер спорта России международного класса, является медалистом чемпионатов России, обладателем Кубка мира. После завершения спортивной карьеры стал работать тренером. Под его руководством юношеская сборная Дагестана неоднократно становилась победителем командного зачета на российских первенствах.

По предварительным данным, смертельное ДТП на Зубовском бульваре произошло из-за нарушения правил ПДД. Водитель Mercedes ехал по Зубовской улице, проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение, в результате ему пришлось уворачиваться от столкновения с такси. Человек за рулем потерял управление и влетел в дом. Жертвами ДТП стали два человека — сам водитель иномарки и одна из пассажирок. Три женщины и трое мужчин были доставлены в больницу.