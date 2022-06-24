День рождения закончился ДТП. Авария с Mercedes в центре Москвы вызвала подозрения

В центре Москвы на Зубовском бульваре Mercedes на полной скорости врезался в дом и загорелся. Два пассажира погибли, еще шесть получили травмы. Причиной аварии стал проезд на красный свет.

Утром 24 июня в центре Москвы на Зубовском бульваре Mercedes без номеров врезался на полной скорости в стену дома и загорелся. На видео видно, как за иномаркой ехала машина правоохранительных органов.

Всего в машине ехали восемь пассажиров. В результате ДТП погибли два человека, еще шестеро получили травмы.

Прокуратура ЦАО взяла на контроль расследование аварии в центре Москвы. Ведомство возбудило уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Подробности аварии

Причиной аварии на Зубовском бульваре стал проезд на красный свет светофора. По словам главы управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимира Васенина, водитель Mercedes пытался не столкнуться с такси, но не справился с управлением. Он и сидящая рядом в машине девушка умерли на месте.

По данным РИА «Новости», ДТП в центре Москвы устроил 24-летний молодой человек, приехавший из Ставрополя, Мурат Салпагаров.

Бабушка одной из пострадавших заявила, что авария на Зубовском бульваре могла быть подстроена. Ее внучка сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести.

За день до ДТП девушка отпраздновала совершеннолетие в кругу друзей на Земледельческом переулке. По словам женщины, некоторых из них семья знала, а о других услышали только после случившегося.

«Что-то подозрительно это все, что машина какая-то „левая“, без номеров. Такое чувство, что все это сделано специально. Может быть, для кого-то. Ну, почему машина без номеров была?», — сказала она.

Бабушка пострадавшей также удивилась тому, что ее внучка провела вечер с подругами, а в машине были парни.

По данным источника, дома на дне рождения были пять девушек. Они выпили шампанского и рассказали, что пойдут кататься на самокатах. Родственники одной из пострадавших знали не вех пассажиров сгоревшего Mercedes. Как они вместе оказались в машине — тоже непонятно.

Отец одного из пострадавших Аркадий Дон рассказал, что его сын Давид находится в экстренной реанимации. Он не рассказывал родителям, что поедет куда-то. У молодого человека нет прав на вождение машины.

«Он пока в творческом поиске. Подрабатывает на охране и в клубах», — рассказал мужчина.

По данным Telegram-канала «112», иномарка могла принадлежать бывшему футболисту Расиму Хутову.

Спас шесть человек

Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев спас шесть человек из горящего автомобиля.

«Под утро услышал хлопок и побежал на место аварии. Как только увидел горящий автомобиль, сразу бросился вытаскивать пассажиров, невзирая на огонь и запреты спасателей», — рассказал мужчина.

Он сообщил телеканалу «Звезда», что многие пассажиры были без сознания и в тяжелом состоянии. Молодых людей на переднем сидении вытащить не удалось из-за того, что их сильно зажало.

«Пламя било, не давало работать. Не давало даже руки протянуть. [Они] хотели сами выбраться, но быстро машина горела <…> Минутой позже или две восемь сгоревших тел нашли бы», — рассказал Алиев.

Член Общественной палаты республики Абсалитдин Мурзаев назвал поступок Арсланбека Алиева примером сплоченности российского народа. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Автомобиль в любое время мог взорваться. Когда идет спецоперация, мы должны показать сплоченность российского народа, а это яркий пример, на котором нужно воспитывать. Это демонстрация общегражданской идентичности. С дагестанцами можно и нужно дружить», — рассказал Мурзаев.

Министерство спорта Дагестана собирается представить к награде Арсланбека Алиева, спасшего пассажиров. Об этом РИА «Новости» рассказал глава министерства спорта Дагестана Сажид Сажидов.

«Арсланбека знаю давно — когда он был действующим спортсменом. Трудолюбивый, отзывчивый и порядочный парень. Неудивительно, что он бросился на помощь людям, оказавшимся в беде <…> Я уже награждал Арсланбека за его достижения в спорте и достижения его воспитанников, а теперь он будет представлен к награде за личные качества», — рассказал Сажид Сажидов.