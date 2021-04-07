Фастфуд в России предложили маркировать наклейками

В России предложили маркировать фастфуд. На упаковке быстрой еды, по мнению уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец, нужно предупреждать о ее вреде.

Она направила письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой, копия которого есть в распоряжении RT. В своем предложении Волынец отметила, что фастфуд вреден для детей, в нем содержатся канцерогены, трансжиры, много соли и сахара. Об этом, по ее мнению, нужно предупреждать покупателей.

«На упаковке даже при продаже в пунктах питания нужно снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», — написала она в своем обращении.

Общественница отметила, что надпись должна быть нанесена ярким цветом, чтобы она была хорошо заметна, и занимать не менее 17% площади упаковки. Наклейкам с изображением последствий употребления быстрой еды Волынец предложила отдать не менее 50% площади упаковки.