ФАС проверит крупные торговые сети на картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба России начала антикартельные проверки крупнейших торговых сетей «Карусель», «Лента» и «Магнит» на предмет возможного сговора с целью удержания роста цен. Об этом сообщили на сайте ФАС.

Сотрудники службы начали внеплановые выездные проверки в связи с обращениями от россиян, которые пожаловались на подорожание продуктов в крупных торговых сетях.

ФАС в ходе проверок изучит причины возможного необоснованного роста цен и проведет оценку ценообразования. В случае выявления нарушений ретейлерам может грозить штраф в размере до 15% от годовой выручки. В ведомстве отметили, что в 2020 году оборот компаний «Лента» и «Тандер», в отношении которых проходит проверка, превысил четыре триллиона рублей.

Экономист Дмитрий Белоусов ранее объяснил, каким образом происходит сдерживание роста цен на хлеб.

Ранее ФАС начала проверять ЦУМ и группу компаний Mercurу, которые заподозрила в международном картельном сговоре на рынке люксовых брендов.