ФАС заподозрила ЦУМ и Mercurу в международном картельном сговоре

Группа компаний Mercury и ОАО «ТД ЦУМ» подозреваются в международном картеле на рынке элитной брендовой продукции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку.

«В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Инспекторы антимонопольный службы при проверке не могли попасть в здание Центрального универсального магазина более двух часов.

В ФАС напомнили, что максимальное наказание в России за участие в картельном сговоре — до 15% от годовой выручки компании. В прошлом году оборот проверяемых организаций составил 90 миллиардов рублей. Кроме того, за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

В сентябре прошлого года ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за несоблюдение масочного режима.

В январе этого года люксовые бутики — Versace, Valentino и Hublot — покинули московский «Метрополь». Компания Mercury не смогла договориться с владельцем отеля о скидках на аренду.