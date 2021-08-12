Экономист объяснил, каким образом сдерживаются цены на хлеб

Экономист Дмитрий Белоусов рассказал Ura.ru, какими методами пользуется государство, чтобы не допустить сильного подорожания хлеба. По его мнению, эти приемы достаточно эффективны.

Несмотря на подорожание пшеницы, хлеб за последнее время почти не вырос в цене. Белоусов объяснил, что после резкого скачка рублевых цен на экспортируемую пшеницу были введены пошлины. Это позволило не допустить подорожания хлеба.

«Думаю, в ближайшее время сильного роста не будет — все ждут нового урожая. У нас есть довольно большой набор инструментов для того, чтобы сдерживать цены на хлеб: пошлины, интервенция, договоренности разного уровня и прямое давление на уровне губернаторов. Государство стремится к тому, чтобы цены на хлеб росли темпами ниже инфляции или совсем чуть-чуть выше», — сказал экономист.

Дорожают не только продукты питания, но и топливо. Ранее Белоусов объяснил, почему растут цены на бензин. Это связано с завышенными акцизами, опустить которые невозможно без ущерба региональным бюджетам.