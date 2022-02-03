ФАС попросила производителей сахара не поднимать цены

Федеральная антимонопольная служба попросила производителей сахара не допустить повышения цен на товар. Об этом пресс-служба ведомства сообщила газете «Известия».

Всего ФАС разослала письма 70 компаниям, также попросив их запретить перепродажу сахара и установить максимальный предел наценки дистрибьюторов. Регулятор считает, что меры помогут стать процессу ценообразования более прозрачным.

В случае нарушения этих правил ФАС рекомендовала расторгнуть подписанные контракты.

Инициатива ФАС связана с решением правительства сдерживать цены на социально значимые продукты и товары. В конце 2020 года ФАС установила максимальную цену на сахар в пределе 46 рублей за килограмм и масло подсолнечное — в пределе 110 рублей за литр.

В конце января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России действует межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен.

Ранее директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов рассказал, что Банк России ожидает падение уровня инфляции до 4% в 2022 году. Вероятно, снизятся и цены на отдельные категории продуктов.