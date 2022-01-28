ФАС и Минсельхозу поручили отслеживать изменения цен на продукты

ФАС продолжит контролировать стоимость продуктов на прилавках российских магазинов. Ежедневно следить за ситуацией будут и в Минсельхозе.

Поручения отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости». Глава кабмина указал на необходимость быстро реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.

«Важно максимально быстро реагировать на изменение ценовой ситуации, конечно, продолжать внимательно следить за стоимостью продуктов питания и делать это системно», — подчеркнул Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским.

В России, напомнил он, немногим больше года существует межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен. Ее специалисты также отслеживают ситуацию со стоимостью социально значимых товаров.

Вопрос Мишустин попросил держать на постоянном контроле и назвал его требующим детального внимания. Усилить работу по этому направлению, добавил сайт RT, он попросил также министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и его коллег.