Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на продукты

Банк России рассчитывает на возвращение показателя инфляции в стране в рамки 4% в 2022 году после роста в 2021 году до 8,4% годовых. Есть вероятность, что при этом также подешевеет и часть товаров. Такое предположение в интервью агентству «Прайм» сделал директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

«Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно», — предположил эксперт.

По его мнению, велика вероятность снижения цен на продукты. связанные с пшеницей и сахарной свеклой, поскольку в стране ожидаются хорошие урожаи.

Кроме того, действия Центробанка по укреплению рубля помогут снизить издержки импортеров. Врочем, все это не говорит о том, что снижение стоимости импортируемых товаров гарантированно пойдет на спад.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение ФАС продолжать контролировать стоимость продуктов на прилавках российских магазинов. Ежедневно следить за ситуацией будут и в Минсельхозе. Глава кабмина указал на необходимость быстро реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.