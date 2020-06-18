ФАС начала проверки причины роста биржевых цен на АИ-95

Федеральная антимонопольная служба проверит, почему поднялись биржевые цены на АИ-95. Ведомство уже не исключает сговор между участниками рынка.

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на АИ-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО „Солид — товарные рынки“ и ООО „А-Ойл“, в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а, возможно, и уголовным законодательством», — рассказал в беседе с ТАСС заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Также начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян отметил, что проверка действий нефтяных компании уже началась.

ФАС предупредила, что при обнаружении сговора всех виновных ждет наказание и, возможно, уголовные дела. Ведомство также призвало нефтяные компании увеличить объем производства топлива и следить за распределение нефтепродуктов биржевых торгах.

Цена на АИ-95 резко подскочила 17 июня. Впервые оптовая цена топлива превысила исторический максимум. Бензин подорожал на 0,89%, до 57,2 тысячи рублей. А с начала лета стоимость поднялась на 9%. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал 360, что такое произошло из-за повышенного спроса. Ограничения на передвижение сняли, но производство еще не выросло — отсюда перекос.