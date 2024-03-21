Общество 21 марта 2024, 18:25 ФАС и «Яндекс» обсудят вопросы по тарифам такси ФАС примет меры, если не решит вопросы по тарифам такси с «Яндексом» РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба ведет с «Яндексом» диалог по тарифам такси. Об этом сообщил начальник отдела информационных технологий, управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников, чьи слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что у службы есть некоторые вопросы по тарифам.

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«Если мы не сможем найти какого-то адекватного решения, то будут приняты методы антимонопольного реагирования», — подчеркнул Котельников.

Ранее сообщалось, что в ФАС поступает большое количество жалоб на «Яндекс Такси» от клиентов. Компанию уже внесли в реестр фирм, в отношении которых проведут проверки.

Российское правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Причиной назвали массовые жалобы на нарушения со стороны цифровых гигантов.