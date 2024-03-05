05 марта 2024, 13:14
Федеральная антимонопольная служба проверит «Яндекс Такси»
Глава ФАС Шаскольский анонсировал проверку компании «Яндекс Такси»
Федеральная антимонопольная служба может в ближайшее время начать проверку компании «Яндекс Такси» в связи с многочисленными жалобами клиентов сервиса. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в Совете Федерации, сообщило агентство «Европейско-Азиатские Новости».
Он отметил, что сервис «Яндекс такси» уже включили в реестр компаний, в отношении которых будут проводиться проверки. Глава ФАС добавил, что эта платформа заняла доминирующее положение в ряде регионов и вызвала недовольство со стороны многих потребителей и водителей.
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«И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше», — подчеркнул Шаскольский.
Ранее заместитель ФАС Петр Иванов указал на ряд замечаний к сервису «Яндекс Такси». У ведомства появились вопросы к компании из-за ее алгоритмов ценообразования, на которые жалуются как водители, так и пассажиры.
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