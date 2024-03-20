Деньги 20 марта 2024, 21:44 Цифровым гигантам отказали в моратории на антимонопольные проверки Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний РИА «Новости»

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Российское правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Причиной решения, которое вступит в силу 28 марта, назвали большое количество жалоб на нарушения со стороны «цифровых гигантов».

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«В ФАС России поступает большое количество жалоб участников рынка информационных технологий, в том числе малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний, проведение проверок в отношении которых ограничено в силу введенного моратория», — подчеркнули в сообщении.

Запрет на проведение госконтроля IT-предприятий ввели в 2022 году.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба может в ближайшее время начать проверку компании «Яндекс Такси» в связи с многочисленными жалобами клиентов сервиса.

По словам главы ведомства Максима Шаскольского, сервис «Яндекс такси» уже включили в реестр компаний, в отношении которых будут проводиться проверки, потому что компания занимает доминирующее положение в отрасли.

Ранее заместитель ФАС Петр Иванов указал на ряд замечаний к сервису «Яндекс Такси». У ведомства появились вопросы к компании из-за ее алгоритмов ценообразования, на которые жалуются как водители, так и пассажиры.