Facebook не станет снимать ограничения с аккаунтов российских СМИ

Компания Meta отказалась выполнять требования российских власте и снимать ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ в социальной сети Facebook. Об этом сообщил в своем Twitter вице-президент компании Ник Клегг.

«Вчера российские власти приказали нам остановить независимый фактчекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству новостных организаций. Мы отказались, как результат они ограничили использование наших сервисов»

Ранее Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms снять ограничения с Fасеbооk-аккаунтов телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру» и объяснить ее причину. В ведомстве заявили о нарушении ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней пользователей.

Владельцы социальной сети проигнорировали запрос. После этого стало известно, что доступ к Facebook в России частично ограничат.