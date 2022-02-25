Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Доступ к Facebook в России частично ограничат. Генпрокуратура согласовала с МИД решение о причастности социальной сети к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

Роскомнадзор с 25 февраля в соответствии с решением надзорного ведомства принял в отношении Facebook меры частичного ограничения доступа. Об этом сообщил Telegram-канал РКН.

В ведомстве напомнили, что накануне соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», «РИА Новости», Lenta.ru и «Газета.ru». Подобные действия против интернет-ресурсов СМИ России запрещены законом.

Роскомнадзор в этот же день потребовал у администрации Meta Platforms снять введенную Facebook блокировку и объяснить ее причину. Действия соцсети в ведомстве назвали нарушением ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней российских пользователей. Владельцы социальной сети проигнорировали запрос.

Начиная с октября 2020 года, уточнили в РКН, зафиксировано 23 случая подобной цензуры. Ей со стороны Fасеbооk подвергались российские СМИ и интернет-ресурсы.