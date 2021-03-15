Facebook пометит посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией

Facebook начнет помечать посты о вакцинах для борьбы с дезинформацией. Также специальные метки будут и в Instagram.

Компания отметила, что метки содержат достоверную информацию о безопасности вакцин от COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения. Например, они информируют о том, что перед одобрением вакцины их проверяют на безопасность и эффективность. Метки будут использоваться во всех странах, они содержат информацию на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках. Вскоре будут добавлены и другие языки, сообщило Washington Post со ссылкой на документы, полученные от компании.

Компания также рассказала, что откроет информационный центр по вопросам коронавируса в Instagram для всех стран, где будет содержаться информация о вирусе от местных органов здравоохранения и ВОЗ. Компания объявила, что добавит новые стикеры на платформе, призванные поощрять вакцинацию.

Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Facebook заблокировать ряд публикаций российских СМИ неприемлемо, это нарушает национальное законодательство РФ, а также право на распространение и получение информации.