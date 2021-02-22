Fасеbооk заблокировал посты о пользе вакцинации из-за «политики»

Сообщения о пользе вакцинации от коронавируса начали блокировать в соцсети Facebook. Об этом сообщило американское издание Politico.

Посты с информацией о вакцинах от коронавируса и адресами прививочных пунктов были заблокированы в Facebook из-за фильтра, отсеивающего политическую рекламу. Сообщения о вакцинации ошибочно подпали под блокировку и были помечены как неприемлемые в более чем 110 сообществах, отметило издание.

Администрация социальной сети признала наличие проблемы в работе алгоритма и пообещала восстановить удаленные сообщения.

Власти Австралии ранее заявили, что откажутся от рекламных кампаний в Facebook. В правительстве страны объявили об этом вслед за тем, как руководство соцсети ограничило публикации новостей для пользователей в Австралии из-за нового закона, направленного на защиту местных медиакомпаний в противовес технологическим гигантам. Министр торговли Австралии Саймон Бермингем обвинил Facebook в том, что соцсеть необоснованно блокирует сайты и тем самым подрывает демократию.