Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалить призывы к детям на акции протеста

Социальные сети Facebook и Twitter могут оштрафовать на 12 миллионов рублей каждую за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на несанкционированную акцию. Информация об этом появилась в картотеке мирового судебного участка Москвы №422.

«В суд поступили три протокола в отношении Facebook и три в отношении Twitter, составленных по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законом РФ об информации»», — говорится в сообщении.

По каждому из протоколов компании грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Кроме этого, в суд поступили четыре протокола по части 2 статьи 13.41. КоАП РФ в отношении Google. Рассматривание всех этих протоколов назначено на 2 апреля.

Представители Роскомнадзора ранее посчитали незаконной деятельность ботов в мессенджере Тelegram. Речь идет о ботах, собирающих и распространяющих персональные данные россиян. Ведомство потребовало заблокировать их деятельность. Поиском их владельцев также занялась сотрудники правоохранительных органов.