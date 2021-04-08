Facebook и Twitter обязали сообщить о локализации данных россиян

В России от Facebook, Twitter и Google потребовали предоставить информацию о локализации в стране баз данных российских пользователей. Если соцсети этого не сделают, их привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Если от соцсетей ответ не поступит, то их могут привлечь к ответственности за нарушение российского законодательства.

В 2020 году суд уже оштрафовал компании Twitter и Facebook. Каждую обязали выплатить по четыре миллиона рублей. Facebook штраф оплатил, а Twitter пока нет. Также компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан России. В ведомстве напомнили, что закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян исключительно на территории РФ.