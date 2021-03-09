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    09 марта 2021, 04:22

    Власти РФ заблокируют сервисы для сбора данных в Telegram

    Анастасия Кукова

    Роскомнадзор счел незаконной деятельность ботов Тelegram, собирающих и распространяющих персональные данные россиян. Ведомство потребовало заблокировать их деятельность и обратилось в правоохранительные органы для поиска владельцев этих программ.

    Власти РФ заблокируют сервисы для сбора данных в Telegram

    Эксперты сообщили газете «Коммерсант», что блокировка сервисов будет неэффективной. Создание механизма уголовной ответственности за подобную деятельность усложнит популярность ботов.

    Издания выяснило, что Роскмонадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, которые позволяют получить по запросу информацию почти о любом человеке. Речь идет о нескольких десятках ресурсов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. За сбор личных данных ежегодная маржа этих ботов может достигать 200 миллионов рублей.

    «Глаз Бога», в частности, принимал оплату за свои услуги через агрегаторов платежей «Юмани», Qiwi, FreeKassa, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ. Он был отключен от всех агрегаторов платежей 6 марта.

    По решение харьковского суда на Украине будут заблокированы четыре Telegram-канала — «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».