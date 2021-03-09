Власти РФ заблокируют сервисы для сбора данных в Telegram

Роскомнадзор счел незаконной деятельность ботов Тelegram, собирающих и распространяющих персональные данные россиян. Ведомство потребовало заблокировать их деятельность и обратилось в правоохранительные органы для поиска владельцев этих программ.

Эксперты сообщили газете «Коммерсант», что блокировка сервисов будет неэффективной. Создание механизма уголовной ответственности за подобную деятельность усложнит популярность ботов.

Издания выяснило, что Роскмонадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, которые позволяют получить по запросу информацию почти о любом человеке. Речь идет о нескольких десятках ресурсов — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. За сбор личных данных ежегодная маржа этих ботов может достигать 200 миллионов рублей.

«Глаз Бога», в частности, принимал оплату за свои услуги через агрегаторов платежей «Юмани», Qiwi, FreeKassa, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ. Он был отключен от всех агрегаторов платежей 6 марта.

По решение харьковского суда на Украине будут заблокированы четыре Telegram-канала — «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».