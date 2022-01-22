Европа нашла замену российскому газу

Катар может начать поставки сжиженного газа в Европу в том случае, если Россия начнет военные действия с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Руководство США планирует пригласить на переговоры шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Белый дом. Несколько стран Европы переживают, что столкнутся с дефицитом нефтепродуктов в случае прямой эскалации Россией ситуации на Украине.

Европейские страны получают от России около 40% от общего объема газа.

Глава австрийского правительства Карл Нехаммер считает, необходимо запустить в работу газопровод «Северный поток — 2». Политик добавил, что рассматривать проект как угрозу зависимости Европы неуместно.

Сертификацию «Северного потока — 2» приостановили, поскольку немецкий регулятор посчитал, что проект не соответствует всем европейским правовым нормам.

Ранее «Газпром» перекрыл поставки газа в Молдавию из-за неуплаты, позднее молдавская сторона заявила, что внесла авансовый платеж за январь.