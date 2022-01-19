Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ не должно препятствовать сертификации газопровода «Северный поток —2». Ведь это ставит под угрозу энергоснабжение Европы.

Как он заявил в комментарии ТАСС, разные стороны пытаются смешать геополитику с вопросом важности энергоснабжения европейских стран.

Котре заметил, что «Северный поток — 2» всегда являлся энергетическим и экономическим проектом, использовать его в геополитических целях неправильно.

«Политики не должны затормаживать данный процесс, как это делает федеральное правительство. Наоборот, правительство должно ускорить реализацию этого важного проекта», — сказал депутат.

Он выразил мнение, что промедление с сертификацией идет на пользу только США.

Сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, поскольку немецкий регулятор посчитал, что проект не соответствует всем европейским правовым нормам. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал «360», что процесс возобновится после получения Германией недостающих данных.