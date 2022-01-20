Молдавия полностью перечислила «Газпрому» аванс за январь

Компания «Молдовагаз» вовремя перевела «Газпрому» очередной платеж, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Речь идет об авансовом платеже за январь.

Спыну подчеркнул, что аванс был полностью погашен, информацию об этом предоставили в «Молдовагазе», написало РИА «Новости».

За газ, полученный в декабре, республика тоже полностью расплатилась ранее, но для того, чтобы закрыть аванс в январе, не хватало почти 25 миллионов долларов. Тогда «Газпром» предупредил, что если сумма не будет выплачена, то поставки топлива с 21 января прекратятся.

После этого парламент ввел чрезвычайное положение в энергосфере, чтобы разрешить возникшие трудности. Их причиной стал рост закупочных цен на газ с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.

По словам руководителя газового регулятора Молдавии Вадима Чебана, для последующих оплат республике нужно будет пересмотреть тарифы, которые отстают от роста цен на сырьевой бирже. Молдавия закупает газ по цене 647 долларов за тысячу кубометров, а ставка внутреннего тарифа на максимальном уровне составляет 430 долларов.