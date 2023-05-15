Общество 15 мая 2023, 11:43 Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год Еврокомиссия улучшила прогноз роста российской экономики в 2023 году Unsplash

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В 2023 году спад российской экономики составит 0,9% против 3,2%, прогнозировавшихся осенью прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на весенний экономический прогноз Еврокомиссии.

В документе также прогнозируется рост ВВП России в следующем году на 1,3%, при этом ранее ожидалось увеличение показателя на 0,9%. Авторы указали, что большинство негативных изменений в российской экономике нивелируют действующие бюджетные стимулы, а государственные инвестиции продолжат поддерживать модернизацию внутренней производственной инфраструктуры.

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Международный валютный фонд признал устойчивость экономики России к санкциям. Эксперты МВФ ожидают роста внутреннего валового продукта РФ в текущем году на 0,7%.

По данным аналитиков Центробанка, ограничения дали импульс для перестройки российской экономики. По их прогнозам, инфляция в России стабилизируется в 2024 году, внутренний валовый продукт — в 2025-м после небольшого отката.