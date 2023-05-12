Деньги 12 мая 2023, 08:33 Банк России дал обновленный прогноз стабилизации инфляции и ВВП Центробанк описал сценарий двухлетнего восстановления экономики РИА «Новости»

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Инфляция в России стабилизируется в 2024 году, внутренний валовый продукт — в 2025 после небольшого отката. Аналитики Центробанка выпустили очередной ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике России, в котором сделали обновленный прогноз развития экономики. Об этом сообщил «Коммерсант».

По их мнению, ограничения дали импульс для перестройки экономики, но этот эффект исчерпает себя в 2024 году. Если сначала рост обеспечила максимальная загрузка производства, затем потребительский спрос, то через год его поддержат сделанные за два года инвестиции.

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Аналитики назвали новые данные по динамике ВВП в текущем году — после спада до 2,3% в первом квартале произойдет рост на 4,2% во втором. К концу года Центробанк спрогнозировал сокращение ВВП на 0,5%, а в 2025 году возобновится рост, и этот показатель стабилизируется на уровне 2%.

Темпы инфляции, по мнению Банка России, тоже стабилизируются, но на год раньше. До конца 2023 года она постепенно ускорится до 4,5–6,5%.

Объем наличности в обращении увеличился за год на 20% и превысил рекордные 17 триллионов рублей. Центробанк зафиксировал всплеск обналичивания счетов в сентябре 2022 года.