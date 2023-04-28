Мир 28 апреля 2023, 10:50 Санкции подвели. МВФ признал устойчивость экономики России к ограничениям МВФ заявил об устойчивости экономики России к санкциям РИА «Новости»

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На Западе в очередной раз признали, что ожидания от санкций против России себя не оправдали. В Международном валютном фонде констатировали, что экономика РФ оказалась более устойчивой к ограничениям, чем прогнозировалось, сообщил ТАСС.

Эксперты МВФ указали, что если во втором квартале 2022 года экономика показала резкое падение, то уже в третьем и четвертом кварталах она серьезно восстановилась — спад производства за прошлый год сократился до 2,1%.

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В фонде добавили, что ожидают роста внутреннего валового продукта России в этом году на 0,7%.

Специалисты обратили внимание и на значительное улучшение в торговле. Кроме того, устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли. Это поддержало российскую экономику в 2022 году, пояснили в МВФ.

В докладе организации также отметили способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели санкции. Это подтверждают независимо полученные и неофициальные данные, пояснили эксперты.

Ранее прогнозы МВФ по росту ВВП России прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страна с грузом санкций на плечах будет развиваться теми же темпами, что и Франция, на которой нет никаких ограничений. При этом для Германии МВФ спрогнозировал падение ВВП по итогам года на 0,1%.