Благодаря цифровизации становится проще записать ребенка в школу или получить разрешение на стройку. Но многие документы все еще необходимо получать в бумажном варианте. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе над переводом услуг в электронный формат.

«У нас в Московской области существует примерно 450 услуг. До сих пор 50 из них — в бумаге. Мы с правительством и с Михаилом Владимировичем (Мишустиным — прим. ред.), и c Дмитрием Николаевичем (Чернышенко — прим. ред.) активно участвуем в изменении законодательных нормативных актов, которые позволят уйти от бумаги», — сообщил Воробьев на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию информационных технологий.

Глава региона в качестве примера привел ситуацию с получением разрешения на строительство. Раньше необходимый документ приходилось получать в течение 36 месяцев.

«Почему? Потому что нужно федеральные 19 услуг пройти, плюс девять региональных. Тогда, когда мы их оцифровали, срок сократился до 16 месяцев. Вот следующая задача, это уже такая высшая лига, — получить разрешение на стройку за 10 месяцев», — рассказал губернатор.

Он добавил, что для сокращения сроков нужны достаточно заметные изменения на федеральном уровне. В связи с этим Воробьев попросил президента о возможности как можно быстрее перейти от бумажных документов к цифровым.

«Это удобно людям, это быстро, это дешевле, это, безусловно, является сегодня очень актуальным для всех сфер управления: муниципальных, региональных, ну и, конечно, федеральных», — заключил глава региона.